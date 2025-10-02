Hasta 32 grados: a esta hora se registrará el peak de calor en Santiago hoy, según el tiempo
Un evento de extremo calor se registrará en Santiago este jueves 2 de octubre, donde las máximas superarán los 30 grados.
Esto porque, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital registrará 31° C como máxima.
Mientras que en otras zonas de la región Metropolitana, como Colina o Quilicura, los termómetros marcarán incluso 32 grados.
A esta hora se registrará el peak de calor en Santiago hoy
Según la DMC, Santiago tendrá un día caluroso, con nubosidad parcial variando a despejado, y 31 grados como máxima.
En tanto, el portal meteorológico Accuweather, detalla que el peak de calor en la región Metropolitana se dará desde las 17:00 horas.
Mientras que las temperaturas permanecerán cerca de los 30 grados hasta las 21:00 horas.