VIDEO. Fatal balacera desata el pánico en Ciudad Empresarial: registran violentas imágenes del momento
Dos hombres en una motocicleta acribillaron a los pasajeros de un automóvil.
Es un hecho que ha generado conmoción total en el sector de Ciudad Empresarial, en Huechuraba. Una balacera donde el saldo hasta ahora es un muerto y un herido grave.
Resulta que a eso de las 19 horas, en el sector de Avenida El Parque con La Rinconada, cerca del túnel San Cristóbal, dos hombres en una motocicleta acribillaron a un automóvil y sus ocupantes.
Según los antecedentes preliminares de Carabineros, los ocupantes del vehículo también habrían disparado y se habría producido un enfrentamiento.
Uno que fue grabado por varias personas presentes en el lugar, que dieron cuenta del pánico que la situación provocó a una hora de gran congestión en la zona.