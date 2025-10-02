Expectación total: salen a la luz nuevos detalles de la próxima serie de “Peaky Blinders”

No hay dudas de que Peaky Blinders se ha convertido en una de las series más populares de los últimos años, con millones de fanáticos en todo el mundo que siguen de cerca cada noticia relacionada.

Hasta la fecha se han emitido 36 episodios divididos en 6 temporadas a la espera de que se estrene una nueva película que le pondrá fin a la historia principal.

De todas formas, desde hace ya un buen tiempo se viene hablando de que aún hay mucho más por ver. Para eso, se trabaja en diferentes direcciones con spin-offs.

Bajo este escenario, salieron a la luz nuevos detalles sobre el futuro de la franquicia, informando sobre un nuevo programa producido por Netflix y la BBC.

Según se dio a conocer, la serie constará (en primera instancia) de dos temporadas con 6 capítulos cada una, profundizando en lo que ocurre después de los hechos principales.

El foco estará puesto en una nueva generación de Shelby durante el tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial en la reconstrucción de Birmingham.

Por el momento no se tiene claridad si volverán algunos actores de la historia original, pero se sabe que Cillian Murphy, quien interpretó a Thomas Shelby en la serie original, se desempeñará como productor ejecutivo.

Detalles de la secuela

“Tras haber sido devastada por la guerra, Birmingham está construyendo un mejor futuro de hormigón y acero”, comienza describiendo la sinopsis oficial.

“En esta nueva era de Peaky Blinders, la carrera por controlar el gigantesco proyecto de reconstrucción de la ciudad se convierte en una contienda brutal de dimensiones míticas", añade.

“Es una ciudad de oportunidades y peligros sin precedentes, con la familia Shelby en el sangriento centro de todo”, concluye.

Este nuevo arco parece mantener vivo el espíritu oscuro, político y de confrontación que definía a la serie original.