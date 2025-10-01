Guillermo del Toro presenta su “Frankenstein”, la nueva película de la mano de Netflix

Tras una larga espera cargada de incertidumbre y altas expectativas, Netflix liberó el primer tráiler oficial de Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro.

Hace ya un buen tiempo que se viene hablando de este proyecto y hemos podido conocer diferentes detalles de la trama, incluyendo esas imágenes que aumentaban el hype entre los fanáticos.

La cinta, basada en la novela clásica de Mary Shelley, contará con Oscar Isaac en el papel del doctor Víctor Frankenstein y con Jacob Elordi como la criatura.

El adelanto deja ver un tono sombrío y melancólico, haciendo notar el sello del director, quien se ha mostrado ilusionado de poder adaptar esta historia.

“Mi creador contó su historia y ahora te contaré la mía”, se escucha decir al monstruo. “Recuerdo fragmentos, recuerdos de hombres diferentes”, agrega.

“Solo los monstruos juegan a ser Dios”, se añade entre las secuencias que muestran escenas de impacto visual, pasando por paisajes imponentes, destrucción, y todo tipo de eventos que marcan la vida de los protagonistas.

De todas formas, Del Toro aclaró que no intenta hacer una película de terror. “Es una historia muy personal para mí, centrada en la paternidad, la creación y el rechazo”, explicó en conversación con Variety.

“Un científico brillante y arrogante que logra dar vida a un ser a partir de su experimento, desatando consecuencias fatales”, reza la sinopsis oficial, manteniendo la esencia del clásico literario.

Sin embargo, esta vez la criatura será mostrada con un enfoque más compasivo y humano, en línea con la mirada característica del director de El laberinto del fauno y La forma del agua.

Primeras reacciones de la crítica

Las primeras reseñas internacionales ya han comenzado a perfilar el debate en torno a la película, destacando principalmente la mano de Guillermo y la puesta en escena.

Desde Fotogramas comentan: “Nadie ama a los monstruos como Del Toro, y su versión de Frankenstein vuelve a confirmarlo”.

Y si bien algunos cuestionan que a esta versión le falta “el voltaje necesario para darle vida de verdad” (vía The Independent), la mayoría se inclina por elogiar el trabajo realizado.

Desde Total Film describen la cinta como “una fiesta para los ojos y repleta de excelencia interpretativa”, anticipando un título que promete marcar la temporada cinematográfica.

Frankenstein llegará a Netflix el 7 de noviembre de este 2025, con estrenos limitados en cines seleccionados del mundo a partir del 17 de octubre.