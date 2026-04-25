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VIDEO. ¿Filtración?: fanáticos “liberan” el primer tráiler de “Avengers: Doomsday” y desatan furor en redes

El video muestra momentos clave del adelanto que Marvel Studios entregó a puertas cerradas enla CinemaCon 2026.

Nelson Quiroz

¿Filtración?: fanáticos “liberan” el primer tráiler de “Avengers: Doomsday” y desatan furor en redes

El esperado primer vistazo de Avengers: Doomsday finalmente “llegó” al público, pero no de la forma tradicional.

Luego de que Marvel exhibiera un adelanto exclusivo a puertas cerradas en la CinemaCon 2026, sin filtraciones oficiales, fueron los propios fanáticos quienes encontraron una alternativa: recrearlo completamente en formato stop motion.

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El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, asura ser la reproducción de varias de las escenas descritas por asistentes al evento, utilizando figuras de acción para reconstruir los momentos más impactantes del tráiler original.

La iniciativa surge en medio de la alta expectación por la película, cuyo material promocional real sigue sin ser liberado por el estudio.

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La recreación incluye algunos de los enfrentamientos más comentados, como el choque entre Shang-Chi y Gambito, además de la transformación de Mystique en Yelena Belova, adelantando un componente de engaño dentro de la trama.

También aparece uno de los momentos clave: Doctor Doom deteniendo el ataque de Thor con aparente facilidad, escena que ha sido descrita como una demostración del enorme poder del villano.

Otro pasaje destacado muestra a Thor liderando a los héroes en lo que parece ser una batalla decisiva, marcando el tono épico de una historia que, según trascendidos, abordará una amenaza multiversal de gran escala.

El fenómeno refleja el nivel de ansiedad de los seguidores de Marvel, quienes llevan semanas esperando un tráiler oficial. Aunque el estudio no ha confirmado una fecha de lanzamiento, reportes de la industria apuntan a que el adelanto podría publicarse “pronto”.

Por ahora, el misterio se mantiene. Pero si algo queda claro, es que incluso sin filtraciones reales, los fanáticos encontraron la forma de ver, y compartir, el inicio del fin.

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