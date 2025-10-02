El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Presunto ladrón es atropellado en Estación Central: conductor lo arrolló tras verlo robar un celular

En riesgo vital se encuentra un joven de 23 años quien fue atropellado en la comuna de Estación Central, luego de supuestamente haber robado un celular.

El hecho, que quedó registrado en un video, ocurrió a eso de las 22:00 horas del pasado miércoles en el sector La Coruña.

En dicho registro se puede ver cómo el sujeto huía del lugar tras cometer el ilícito, lo que fue presenciado por el conductor de una camioneta.

Este, sin pensarlo, lo siguió y lo atropelló, arrastrándolo por varios metros, retirándose del lugar sin prestar ayuda.

El sujeto fue trasladado en riesgo vital hasta la Posta Central, mientras que la policía busca al conductor de la camioneta.