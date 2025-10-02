;

FOTO. Calor extremo: FIA declara “riesgo” para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

La nueva jornada de la máxima categoría se correrá con un factor climático que podría ser clave.

Gonzalo Miranda

El Circuito Callejero de Marina Bay

La temporada 2025 de la Fórmula 1 entra en tierra derecha. Este fin de semana, en Asia, se corre la jornada 18 de la máxima categoría en lo que será el Gran Premio de Singapur.

Carrera que estará marcada por una clara advertencia de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). El ente regulador de la máxima categoría lanzó un “Riesgo por calor” tanto para las jornadas de sábado y domingo.

La extrema temperatura a la que se verán enfrentados los pilotos en el circuito callejero de Marina Bay, hicieron tomar cartas en el asunto a las autoridades.

"Se espera que la temperatura ambiente alcance los 31° C tanto el sábado como el domingo, que es el umbral fijado por la FIA para declarar este tipo de riesgo. El director de carrera, Rui Marques, notificó a los equipos el jueves“, escribieron en Motorsport.

Sobre las medidas, sostienen que “a partir de aquí, los equipos tienen dos opciones: o bien sus pilotos deben usar los chalecos refrigerantes obligatorios o bien los coches deben llevar más lastre”, aseguraron en el citado medio.

GP de Singapur: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La decimooctava fecha (18) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 arranca este viernes 3 de octubre, desde las 06:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La qualy para la carrera comenzará desde las 10:00 horas del sábado 4 de octubre, mientras que el domingo 5, desde las 09:00 horas, arrancará la carrera.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

GP de Singapur, horarios

  • Práctica Libre 1 | viernes 3 de octubre | 06:30 hrs
  • Práctica Libre 2viernes 3 de octubre | 10:00 hrs
  • Práctica Libres 3 sábado 4 de octubre | 06:30 hrs
  • Qualy Carrera sábado 4 de octubre | 10:00 hrs
  • Carrera domingo 5 de octubre | 09:00 hrs

