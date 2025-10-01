El Circuito callejero de Marina Bay recibe la jornada 18 de la Fórmula 1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 entra en tierra derecha. Este fin de semana, en Asia, se corre la jornada 18 de la máxima categoría en lo que será el Gran Premio de Singapur.

En el Circuito Callejero de Marina Bay veremos otra lucha entre Max Verstappen y los McLaren, en la obsesión del neerlandés por quedarse con una nueva corona.

Sin embargo, Oscar Piastri con 324 puntos tiene la primera opción para quedarse con el Mundial de Pilotos. Lando Norris con 299 unidades también quiere pelear, mientras que Max Verstappen se ilusiona con un nuevo campeonato gracias a sus 255 puntos.

En cuanto a las escuderías, McLaren tiene prácticamente en el bolsillo el bicampeonato. Con 623 puntos, los británicos están a un paso de ganar un nuevo Mundial de Equipos, mientras que Mercedes (290 pts), Ferrari (286 pts) y Red Bull (272 pts) pelean por el segundo lugar.

GP de Singapur: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La decimooctava fecha (18) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 arranca este viernes 19 de septiembre, desde las 06:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La qualy para la carrera comenzará desde las 10:00 horas del sábado 20 de septiembre, mientras que el domingo 21 de septiembre, desde las 09:00 horas, arrancará la carrera.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

GP de Singapur, horarios

Práctica Libre 1 | viernes 19 de septiembre | 06:30 hrs

| | 06:30 hrs Práctica Libre 2 | viernes 19 de septiembre | 10:00 hrs

| | 10:00 hrs Práctica Libres 3 | sábado 20 de septiembre | 06:30 hrs

| | 06:30 hrs Qualy Carrera | sábado 20 de septiembre | 10:00 hrs

| | 10:00 hrs Carrera | domingo 21 de septiembre | 09:00 hrs