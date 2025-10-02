;

BancoEstado sorteará diez premios de 500 dólares: requisitos y cómo participar

El concurso estará vigente hasta las 23:59 horas del jueves 31 de octubre de 2025.

Javiera Rivera

BancoEstado sorteará diez premios de 500 dólares: requisitos y cómo participar

BancoEstado lanzó nuevamente su sorteo de remesas internacionales, iniciativa que permitirá a diez clientes ganar 500 dólares cada uno —unos $478.900 pesos chilenos al cambio actual—.

El premio se entregará directamente en la cuenta bancaria de los ganadores y podrá utilizarse libremente.

¿Quiénes pueden participar?

El concurso está abierto para todas las personas naturales, mayores de 18 años, que tengan una cuenta en BancoEstado (incluida la Cuenta RUT). No participan empresas ni personas jurídicas.

Para entrar al sorteo es necesario realizar un envío de dinero al extranjero mediante la aplicación móvil BancoEstado, disponible para iOS y Android.

Las transferencias deben efectuarse hacia alguno de los países autorizados:

  • Argentina
  • Perú
  • Venezuela
  • Colombia
  • Bolivia
  • Haití
  • Ecuador
  • República Dominicana
  • Unión Europea (España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Grecia, Bélgica, Finlandia y Austria)

Cada remesa realizada equivale a una opción de participación. Sin embargo, por cada 20 dólares enviados, el cliente suma dos opciones adicionales.

Por ejemplo, si una persona envía 80 dólares, obtendrá tres oportunidades en el sorteo.

Revisa también

ADN

Plazo del concurso y fecha del sorteo

El concurso estará vigente hasta las 23:59 horas del jueves 31 de octubre de 2025.

El sorteo se llevará a cabo en la primera quincena de noviembre, y durante la segunda quincena se realizará el depósito de los diez premios de 500 dólares en las cuentas de los ganadores.

BancoEstado precisó que el monto se entregará únicamente a través de transferencia directa a la cuenta utilizada para enviar el dinero y no podrá canjearse en efectivo.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad