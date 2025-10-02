BancoEstado sorteará diez premios de 500 dólares: requisitos y cómo participar

BancoEstado lanzó nuevamente su sorteo de remesas internacionales, iniciativa que permitirá a diez clientes ganar 500 dólares cada uno —unos $478.900 pesos chilenos al cambio actual—.

El premio se entregará directamente en la cuenta bancaria de los ganadores y podrá utilizarse libremente.

¿Quiénes pueden participar?

El concurso está abierto para todas las personas naturales, mayores de 18 años, que tengan una cuenta en BancoEstado (incluida la Cuenta RUT). No participan empresas ni personas jurídicas.

Para entrar al sorteo es necesario realizar un envío de dinero al extranjero mediante la aplicación móvil BancoEstado, disponible para iOS y Android.

Las transferencias deben efectuarse hacia alguno de los países autorizados:

Argentina

Perú

Venezuela

Colombia

Bolivia

Haití

Ecuador

República Dominicana

Unión Europea (España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Grecia, Bélgica, Finlandia y Austria)

Cada remesa realizada equivale a una opción de participación. Sin embargo, por cada 20 dólares enviados, el cliente suma dos opciones adicionales.

Por ejemplo, si una persona envía 80 dólares, obtendrá tres oportunidades en el sorteo.

Plazo del concurso y fecha del sorteo

El concurso estará vigente hasta las 23:59 horas del jueves 31 de octubre de 2025.

El sorteo se llevará a cabo en la primera quincena de noviembre, y durante la segunda quincena se realizará el depósito de los diez premios de 500 dólares en las cuentas de los ganadores.

BancoEstado precisó que el monto se entregará únicamente a través de transferencia directa a la cuenta utilizada para enviar el dinero y no podrá canjearse en efectivo.