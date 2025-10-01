URGENTE: Jean Paul Pineda quedó con dura medida tras nuevo episodio de violencia contra su pareja y declaró que tenía que “asumir los errores nomás”

Jean Paul Pineda asistió a su control de detención por VIF durante este miércoles, tras una escandalosa pelea con su nueva pareja, Valentina Castro, que fue grabada por los vecinos.

La riña generó que el futbolista fuera detenido y llevado al Centro de Justicia, donde se determinó una dura medida tras los hechos.

Así, el ex de Faloon Larraguibel quedó con arresto domiciliario total por un lapso de sesenta días mientras dura la investigación.

Mientras, en ¡Hay que decirlo!, comentaron que el tribunal no decretó la prisión preventiva porque la víctima se habría desistido de acusarlo.

Las primeras declaraciones de Jean Paul Pineda

“No tengo nada que hablar. Asumir los errores nomás, los errores que a veces uno comete en la vida”, lanzó el deportista a la salida del lugar.

Y cuando le consultaron por un mea culpa manifestó que “esas cosas las habló yo personalmente” y que “el tema de mis hijos me tiene apestado hace mucho tiempo”.

¿Qué se viene ahora para ti?, le dijeron los reporteros, y él señaló que “ser fuerte nomás y tratar de recuperar a mis hijos”.