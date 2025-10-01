;

Starbucks anunció cierre masivo de tiendas y despidos de empleados: ¿Qué pasará en Chile?

En territorio nacional la cadena de cafeterías es operada por Alsea, multinacional mexicana que también está a cargo de Burger King.

Starbucks anunció cierre masivo de tiendas y despidos de empleados: ¿Qué pasará en Chile?

Hace pocos días se dio a conocer una noticia que remeció al rubro de las cafeterías: la gigante Starbucks anunció el sorpresivo cierre de más de 400 locales, junto con una nueva ronda de despidos que afectará a 900 personas del área corporativa. En febrero pasado ocurrió un movimiento similar.

La compañía contaba con 18.734 puntos de venta en Norteamérica a fines de junio y su objetivo era cerrar septiembre con 18.300.

Según detalló CNN Business, la iniciativa buscaría revertir las dificultades económicas del negocio y se apuntó a tiendas que "no pudieron crear el entorno físico que esperan nuestros clientes y socios, o donde no vemos un camino hacia el desempeño financiero“.

“Sé que estas decisiones afectan a nuestros socios y sus familias, y no as tomamos a la ligera”, explicó en una carta el CEO Brian Niccol. “Estos pasos son necesarios para construir un Starbucks mejor, más fuerte y más resiliente que profundice su impacto en el mundo”, sigue la misiva.

¿Y qué pasará en Chile? Según precisa Emol, Starbucks Chile confirmó que el cierre de locales solo se aplicará en “los mercados de Estados Unidos y Canadá”.

“Esta medida -complementó- no aplica en los mercados operados por Alsea, incluyendo Chile, donde Starbucks continúa operando con normalidad en todo el país”, precisó la respuesta entregada al medio.

Volviendo a América del Norte, Starbucks también tiene planes de crecimiento y planteó la remodelación de más de 1.000 ubicaciones. Antes de eso modificó su nombre a “Starbucks Coffee Company” para reforzar sus raíces cafeteras.

