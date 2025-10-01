;

VIDEO. Kramer se luce con inédita imitación de Harold Mayne-Nicholls: “Queremos devolverle el alma...”

En pocos minutos, el humorista recibió un comentario del exdirigente deportivo que aspira llegar a La Moneda.

Alejandro Basulto

El comediante Stefan Kramer volvió a sorprender con su talento, esta vez interpretando a los ocho candidatos presidenciales que buscan llegar a La Moneda. A través de sus redes sociales compartió un adelanto que rápidamente generó comentarios y reacciones entre los usuarios.

En la publicación, el imitador lanzó una frase con la que resumió el contexto político: “Cuando están en campaña, aparecen hasta en la sopa”. El material fue difundido como parte de la promoción de su próximo espectáculo programado para este 1, 8, 15 y 29 de octubre en el Teatro Mori.

Entre los registros destacó la imitación de Marco Enríquez-Ominami: “Estamos listos para el show íntimo el día miércoles, yo me voy a volver a presentar, yo voy a morir y voy a resucitar (...) Solamente queremos competir”. También sorprendió con su interpretación de Eduardo Artés: “El Partido Comunista es de derecha, Boric es de derecha”.

Otro de los personajes personificados fue Harold Mayne-Nicholls: “Para contarles que también me estoy... Sumando... A este espectáculo... Queremos devolverle el alma a Chile”.

Y el propio Mayne-Nicholls reaccionó en la sección de comentarios y escribió: “Creo que le falta pulir, ¿o no? Un abrazo Stefan, y así es, a devolver el alma a Chile“.

La interacción no quedó ahí, ya que el humorista respondió: “¡La vida es encerar y pulir! Mañana 20:00 en Mori, te espero para seguir puliendo“. El expresidente de la ANFP contestó de inmediato: “Feliz, mucho éxito”.

