Día Mundial del Café: estas son todas las promociones que tendrán locales y cafeterías en Chile

Tiendas han anunciado descuentos de hasta 50% en el precio final durante esta jornada.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images / Farknot_Architect

Este miércoles 1 de octubre, y al igual que hace más de una década, se celebra el Día Mundial del Café.

Esta especial jornada se conmemora desde 2015, cuando la Organización Internacional del Café instauró la fecha en Milán.

La finalidad de celebrar esta jornada es homenajear a una de las bebidas más populares del planeta, y al trabajo de millones de productores alrededor del mundo y de distintos continentes.

El café no solo es parte de la cultura cotidiana en más de 70 países, sino que también tiene un impacto económico enorme: se estima que más de 25 millones de familias en el mundo dependen de su cultivo y comercio.

Mientras que en Chile, aunque no se produce café por condiciones climáticas, el consumo ha crecido de manera significativa en la última década.

Según datos de la Asociación Nacional del Café, los chilenos consumen en promedio 1 kilo por persona al año, y cada vez más optan por café de especialidad y preparaciones con métodos alternativos.

Día Mundial del Café: estas son todas las ofertas y promociones

  • Dunkin

Para esta jornada, todos los cafés de la cadena tendrán un 50% de descuento.

Mientras que las primeras 20 personas que lleguen a las sucursales, tendrán un Iced Latte M gratis.

  • Starbucks

La cadena de cafeterías más conocida en el mundo también tendrá promociones, las que se extenderán hasta el viernes 3 de octubre.

Esto porque durante estos días, los clientes podrán adquirir un café tamaño alto, ya sea frío o caliente, por solo $2.400. También habrá descuento del 50% para quienes sean clientes entel.

Los sabores de los bebestibles son: americano (miércoles), café frapuccino (jueves) y capuccino (viernes).

  • Juan Valdez

Juan Valdez celebrará el Día Internacional del Café, donde el Latte grande costará $1.500 en todos los locales, y si te quieres llevar un vaso reúso, la promoción costará $2.500.

  • Wonderland Café

La cafetería ubicada en Barrio Lastarria también se suma a la celebración de esta jornada: tendrá todas sus bebidas a 2x1 entre las 16:00 y las 19:00 horas.

  • Krispy Kreme

Otro de los locales tradicional para compartir café ofrecerá un americano tamaño S (frío o caliente) más una doughnut basic de forma gratuita hasta agotar stock.

