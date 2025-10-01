La primatóloga y conservacionista británica Jane Goodall falleció este miércoles a los 91 años, información que fue confirmada por el Jane Goodall Institute. Su trabajo en el Parque Nacional Gombe (Tanzania) cambió para siempre la ciencia del comportamiento animal y la relación de la humanidad con la naturaleza.

Goodall llegó a Gombe en 1960 sin formación universitaria formal en zoología, pero con una curiosidad feroz y una paciencia infinita. Allí documentó, contra el consenso de la época, que los chimpancés fabrican y usan herramientas, cazan en grupo, muestran complejas relaciones sociales y expresan emociones diferenciadas. Estos hallazgos obligaron a redefinir la frontera entre humanos y otros animales y abrieron nuevas líneas en etología, antropología y neurociencia.

Además de su legado científico, dedicó gran parte de su vida a la educación y la incidencia pública. En 1991 fundó Roots & Shoots, programa presente hoy en más de 100 países que empodera a jóvenes para desarrollar proyectos de conservación, bienestar animal y acción climática. Recorrió el mundo como Mensajera de la Paz de la ONU, abogando por bosques, fauna silvestre y comunidades locales.

Autora de libros científicos y de divulgación, Goodall recibió el título de Dama del Imperio Británico (DBE), múltiples doctorados honoris causa y premios de organizaciones científicas y ambientales. Su carisma y claridad moral inspiraron a generaciones de investigadores, activistas y educadores, y ayudaron a situar la conservación basada en evidencia en la agenda global.

Para colegas y discípulos, su mayor enseñanza fue metodológica y ética: observar sin prisa, nombrar a los individuos, reconocer su agencia y proteger los ecosistemas que los sostienen. En tiempos de crisis climática y pérdida de biodiversidad, su voz insistió en un mensaje de esperanza con responsabilidad: “Cada uno de nosotros marca la diferencia, cada día”.