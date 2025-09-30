;

VIDEOS. Triunfó en Lollapalooza Chile, revelaron su homosexualidad sin su consentimiento y hoy vuelve a la música más liberado que nunca

Sudor, destape y mucho baile muestra una nueva faceta del artista que comenzó a darse a conocer en 2016.

Khalid, el exitoso cantante de R&B conocido por hits como Location o Eastside, comenzó una nueva etapa artística tras revelar públicamente su orientación sexual, luego de que una expareja lo expusiera sin su consentimiento.

El artista comenzó a darse a conocer en 2016, captando la atención del público y la industria musical gracias a sus letras íntimas y su sonido moderno. Criado en una familia militar y tras vivir en varios estados de EE. UU. y Alemania, encontró estabilidad en El Paso, Texas, donde publicó sus primeros trabajos en plataformas como SoundCloud.

Desde entonces, Khalid ha mantenido una trayectoria ascendente: su segundo álbum, Free Spirit, debutó en el primer lugar del Billboard 200, reforzando su presencia global. Es más, llegó a ser parte de Lollapalooza Chile el 2018.

En noviembre de 2024, el artista utilizó un simple emoji de bandera arcoíris y mensajes en redes sociales para afirmar: “¡Lo soy (gay)! Y está ok” asegurando que no se avergüenza de su identidad.

Aunque muchas de las informaciones posteriores al revelado fueron filtraciones o rumores, Khalid dejó claro que nunca ocultó quién era, solo que su vida personal era privada.

En una entrevista con Billboard, el cantante habló sobre cómo ha vivido esta transición, reconociendo que sus canciones anteriores ya estaban cargadas de sinceridad y emoción, aunque el público no lo supiera.

“Fuera del cuerpo”

Hoy, Khalid presenta Out of Body, un tema que muchos interpretan como el inicio de su era más visible y orgullosa. Aunque el sencillo mantiene su estilo característico, la interpretación, el tono lírico y su presencia en redes reflejan un artista que se siente libre de expresarse plenamente. Para sus seguidores, una declaración sutil pero poderosa de autenticidad.

“Nadie tiene que saber, es solo tú y yo. A dónde puedan llegar tus labios, lo decides tú. Estoy demasiado perdido en lo profundo. No sé nadar, pero aun así me lanzo por ti. El sol se oculta en la tarde, en el Este. Pero aún brilla por ti”, afirma el artista en la canción, cuyo video no deja nada para la imaginación.

El cambio no ha pasado desapercibido. Fanáticos lo aplauden por su valentía, otros medios lo destacan como un símbolo de representación en el mundo del pop y el R&B contemporáneo.

Para muchos, Out of Body no solo es la nueva canción de Khalid: es la banda sonora de su liberación.

