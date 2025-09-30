;

VIDEO. Galatasaray le propina a Liverpool su primera derrota en la Champions League 2025-2026

Los “Reds” completaron dos caídas seguidas luego de un impoluto inicio de temporada.

Carlos Madariaga

Galatasaray le propina a Liverpool su primera derrota en la Champions League 2025-2026

Galatasaray le propina a Liverpool su primera derrota en la Champions League 2025-2026 / OZAN KOSE

En uno de los partidos más destacados de la jornada por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-2026, Galatasaray sorprendió a Liverpool.

En el siempre intenso ambiente de Estambul, los turcos aprovecharon un flojo inicio de los “Reds”.

De hecho, tras una imprudente falta de Domink Szoboszlai, Victor Osimhen aprovechó la oportunidad para abrir la cuenta mediante lanzamiento penal al minuto 16.

Liverpool buscó, sin demasiado éxito, lograr el empate, quedando expuesto al contragolpe del Galatasaray.

Los ingleses apelaron a lo que ha sido su tendencia esta temporada: anotar en los últimos 10 minutos de partido. Sin embargo, cuando a los 88 minutos parecían tener una chance mediante lanzamiento penal, Clement Turpin revisó la secuencia en el VAR y desestimó la infracción sobre Ibrahima Konaté.

Con este resultado, Galatasaray sumó sus primeros tres puntos en el torneo, mientras que Liverpool hilvanó dos derrotas seguidas tras un inicio invicto de temporada, pues a su caída en Estambul se suma la derrota del fin de semana ante Crystal Palace en la Premier League.

