Corte de luz afecta a 8 comunas de Santiago: a esta hora termina la interrupción del suministro / Jovanmandic

Desde la mañana de este martes, un corte de luz afectó a ocho comunas de la región Metropolitana.

Según indicaron desde ENEL, la interrupción del suministro de energía eléctrica se debe a trabajos de mantenimiento y modernización del sistema.

En algunos sectores, el corte inició entre 10:00 y 10:30 horas, mientras que en otros lugares inició a contar de las 11:00 horas.

Corte de luz en Santiago afecta a 8 comunas de Santiago

Conchalí

Ampliar

Corte de luz desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel

Ampliar

Corte de luz desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes

Ampliar

Corte de luz desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes

Ampliar

Corte de luz desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa

Ampliar

Corte de luz desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén

Ampliar

Corte de luz desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Las Condes

Ampliar

Corte de luz desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Estación Central

Ampliar

Corte de luz desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina

Ampliar

Corte de luz desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa

Ampliar

Corte de luz desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

La Granja

Ampliar

Corte de luz desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Estación Central

Ampliar

Corte de luz desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.