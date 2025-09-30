Corte de luz afecta a 8 comunas de Santiago: a esta hora termina la interrupción del suministro
La interrupción del suministro fue confirmada por ENEL.
Desde la mañana de este martes, un corte de luz afectó a ocho comunas de la región Metropolitana.
Según indicaron desde ENEL, la interrupción del suministro de energía eléctrica se debe a trabajos de mantenimiento y modernización del sistema.
En algunos sectores, el corte inició entre 10:00 y 10:30 horas, mientras que en otros lugares inició a contar de las 11:00 horas.
Conchalí
Corte de luz desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Pudahuel
Corte de luz desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Las Condes
Corte de luz desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Las Condes
Corte de luz desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Ñuñoa
Corte de luz desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Peñalolén
Corte de luz desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
Las Condes
Corte de luz desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Estación Central
Corte de luz desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
La Reina
Corte de luz desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Ñuñoa
Corte de luz desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.
La Granja
Corte de luz desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Estación Central
Corte de luz desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.