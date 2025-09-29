“Orgullo de mujer chilena”: Así fue el impactante desfile de Fran Valenzuela en la Semana de la Moda de París

Fran Valenzuela deslumbró. La cantante chilena fue parte de Le Défilé, el desfile de L’óreal en la Semana de la Moda de París.

Un show donde la artista representó a nuestro país como embajadora fashion, y donde estuvo con estrellas tan reconocidas como Heidi Klum, Eva Longoria y Belinda.

Un paso impactante, donde la cantante lució un traje dos piezas, compuesto por una chaqueta crop y una minifalda, que dejó ver sus largas piernas y su caminata de maniquí.

Y que fue ampliamente aplaudido en redes, donde sus seguidores la llenaron de piropos, como “qué orgullo de mujer chilena” y “regia po”.

Revisa aquí la pasarela de Fran Valenzuela