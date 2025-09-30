Anuncian corte de agua para seis comunas de la Región Metropolitana: podría extenderse hasta por 12 horas
Revisa aquí los horarios y las zonas afectadas.
La empresa Aguas Andinas anunció que durante la jornada de este martes se llevará a cabo un corte de agua potable en seis comunas de la región Metropolitana.
Según las especificaciones que hay en el mapa de la entidad, los cortes corresponden a mejoras programadas, como mantención y renovación.
Revisa también
En concreto, la interrupción del suministro afectará a zonas acotadas de las siguientes comunas de la región Metropolitana:
- Las Condes
- La Florida
- San Bernardo
- Conchalí
- Peñaflor
- San Miguel
Horarios y zonas acotadas afectadas
- Las Condes: desde el martes 30 a las 15:00 horas hasta el miércoles 1 de octubre a las 3:00 horas.
- La Florida: desde el martes 30 a las 15:00 horas hasta el miércoles 1 de octubre a las 3:00 horas.
- San Bernardo: desde el martes 30 a las 15:30 horas hasta el miércoles 1 de octubre a las 2:30 horas.
- Conchalí: desde el martes 30 a las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.
- Peñaflor: desde el martes 30 a las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.
- San Miguel: desde el martes 30 a las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.