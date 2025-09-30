Anuncian corte de agua para seis comunas de la Región Metropolitana: podría extenderse hasta por 12 horas

La empresa Aguas Andinas anunció que durante la jornada de este martes se llevará a cabo un corte de agua potable en seis comunas de la región Metropolitana.

Según las especificaciones que hay en el mapa de la entidad, los cortes corresponden a mejoras programadas, como mantención y renovación.

En concreto, la interrupción del suministro afectará a zonas acotadas de las siguientes comunas de la región Metropolitana:

Las Condes

La Florida

San Bernardo

Conchalí

Peñaflor

San Miguel

Horarios y zonas acotadas afectadas

Las Condes: desde el martes 30 a las 15:00 horas hasta el miércoles 1 de octubre a las 3:00 horas.

La Florida: desde el martes 30 a las 15:00 horas hasta el miércoles 1 de octubre a las 3:00 horas.

San Bernardo: desde el martes 30 a las 15:30 horas hasta el miércoles 1 de octubre a las 2:30 horas.

Conchalí: desde el martes 30 a las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.

Peñaflor: desde el martes 30 a las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.

San Miguel: desde el martes 30 a las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.