Anuncian corte de agua para seis comunas de la Región Metropolitana: podría extenderse hasta por 12 horas

Revisa aquí los horarios y las zonas afectadas.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO

La empresa Aguas Andinas anunció que durante la jornada de este martes se llevará a cabo un corte de agua potable en seis comunas de la región Metropolitana.

Según las especificaciones que hay en el mapa de la entidad, los cortes corresponden a mejoras programadas, como mantención y renovación.

En concreto, la interrupción del suministro afectará a zonas acotadas de las siguientes comunas de la región Metropolitana:

  • Las Condes
  • La Florida
  • San Bernardo
  • Conchalí
  • Peñaflor
  • San Miguel

Horarios y zonas acotadas afectadas

  • Las Condes: desde el martes 30 a las 15:00 horas hasta el miércoles 1 de octubre a las 3:00 horas.
  • La Florida: desde el martes 30 a las 15:00 horas hasta el miércoles 1 de octubre a las 3:00 horas.
  • San Bernardo: desde el martes 30 a las 15:30 horas hasta el miércoles 1 de octubre a las 2:30 horas.
  • Conchalí: desde el martes 30 a las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.
  • Peñaflor: desde el martes 30 a las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.
  • San Miguel: desde el martes 30 a las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.
