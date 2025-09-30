A 5 días de haber anunciado el partido: la UC confirma la cancelación del amistoso contra Uruguay en el Claro Arena / Diego Martin

Hace 5 días, Universidad Católica anunció que jugaría un amistoso contra Uruguay en el marco de la inauguración del Claro Arena. Sin embargo, este martes, el club informó que dicho partido se canceló por “razones de fuerza mayor”.

“Cruzados comunica que el partido amistoso del próximo domingo 12 de octubre, en Claro Arena, entre Universidad Católica y una selección uruguaya, integrada por jugadores de sus competencias locales, ha sido cancelado. Esta decisión responde a razones de fuerza mayor que imposibilitan la realización de dicho encuentro deportivo de carácter amistoso”, señaló la UC a través de sus redes sociales.

“La determinación de cancelar el evento fue consensuada entre Cruzados y la Asociación Uruguaya de Fútbol”, agregaron desde el conjunto precordillerano.

Por último, Universidad Católica dejó abierta la posibilidad de jugar contra Uruguay en otro momento. “Las partes se comprometen a analizar a futuro, bajo las condiciones que oportunamente se pacten, un encuentro en pos del mantenimiento de las buenas relaciones institucionales entre las partes”, concluyó el club.