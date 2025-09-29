La Asamblea General de las Naciones Unidas se realizó esta semana, cuando #ONU está a punto de cumplir 80 años desde que se instaurara para evitar nuevas guerras mundiales, y cuando el mundo enfrenta desafíos y tensiones.

Más allá de los discursos de los Jefes de Estado, qué diálogos se construyeron, qué otros temas trataron las delegaciones de los países y que no hayamos conocido.

Lucía López conversó en una edición especial con la coordinadora residente ONU, María José Torres; con la embajadora de Marruecos, Kenza El Ghali; la subsecretaria de RREE de Chile, Gloria de la Fuente; y la diplomática y cofundadora del Foro de política exterior Marta Maurás.

Algunos de los temas fueron: los principales desafíos para el sistema internacional. Dónde vemos que la idea de un país/un voto de la Asamblea da resultados, y por otro lado, cuáles son las reformas necesarias para poder dar respuestas más rápidas a los temas urgentes para los habitantes del mundo.

Un ejemplo: cómo los graves conflictos no se pueden frenar por los vetos que imponen algunas potencias. De hecho, el presidente de Finlandia mencionó la necesidad de eliminar el poder de veto que tienen países como EEUU, Rusia y China.

Cómo funciona el Consejo de Seguridad. Equilibrios globales, mundo multipolar; la diferencia con el mundo de hace 80 años, qué rediseños exige.Aún es muy bajo el porcentaje de mujeres que participa del diálogo internacional. Qué cambiaría si más mujeres participaran de las negociaciones de paz. Por qué el avance de los derechos de las mujeres en busca de igualdad de Género y los temas de cuidado se tomaron varios discursos que hablaron de bienestar.

La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a ser la primera mujer Secretaria General de la ONU.El trabajo de ONU en el mundo, y en nuestro país.Todos esos temas serán parte de este capítulo especial de Plaza ADN: UNGA y 80 años de multilateralismo.