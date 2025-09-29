“Necesitamos mantener una actitud positiva”: la autocrítica de Maripán tras la segunda derrota seguida del Torino en la Serie A / Image Photo Agency

En el cierre de la fecha 5 de la Serie A de Italia, el Torino de Guillermo Maripán perdió con el Parma.

En el Ennio Tardini, el central chileno dejó atrás los problemas físicos que lo aquejaron el 21 de septiembre, en la derrota con Atalanta, y fue titular todo el partido.

Sin embargo, su presencia en la zaga no imposibilitó el brillo del argentino Mateo Pellegrino, autor de un doblete para el triunfo 2-1 del Parma, propinándole al Torino su segunda derrota seguida en el torneo.

Así las cosas, el elenco del defensa chileno apenas suma cuatro puntos en cinco jornadas, donde apenas han anotado dos goles.

“Necesitamos mejorar nuestro estilo de ataque. Necesitamos encontrar la calma cuando estamos en situaciones de gol. Tenemos que ir poco a poco, somos un equipo fuerte, pero estamos marcando muy poco”, reconoció Guillermo Maripán en declaraciones a DAZN.

“Cuando pierdes un partido así, no puedes estar contento, aunque tuviéramos la actitud adecuada. Jugamos bien, pero perdimos. Tenemos que analizarlo, pero debemos mantener una actitud positiva para el próximo partido”, cerró el defensor chileno del Torino, que buscará enmendar el rumbo este domingo, cuando visiten a la Lazio en Roma.