El boom del fitness en barrios populares y la democratización del acceso al deporte

El mapa urbano del deporte en Chile está cambiando. A diferencia de décadas anteriores, cuando los gimnasios eran un privilegio reservado a los sectores de mayores ingresos, hoy grandes cadenas han comenzado a instalarse en barrios populares y ciudades intermedias.

Nicolás Calderón, country manager de Smart Fit en Chile, explicó a La Buena Vida de ADN que esta expansión responde a una demanda social. Es más, reflexionó que antes los gimnasios eran solo para quienes tenían más dinero y que cuando llegaron a comunas como Puente Alto o San Fernando, la gente lo recibió como algo muy necesario.

“Al final, aquí la gente necesita este producto, la gente necesita este lugar, necesita el equipamiento de calidad (...) obviamente, cuando nosotros llegamos a esos lugares, se revolucionaron“, indicó.

La pandemia también jugó un rol clave. Tras meses de encierro, muchos buscaron espacios de actividad física como forma de prevención y salud mental. “Está el componente, obviamente, físico, que la gente buscaba un acceso a mejor salud, pero además, está todo un componente social“.