;

Tiroteo en El Bosque deja un muerto y tres heridos tras violenta balacera

El ataque ocurrió tras una discusión en una celebración en El Bosque, donde dos sujetos regresaron armados y dispararon contra los asistentes.

Verónica Villalobos

Tiroteo en El Bosque deja un muerto y tres heridos tras violenta balacera

Santiago

Un violento tiroteo registrado en la comuna de El Bosque, al sur de la Región Metropolitana, dejó como saldo un fallecido y tres personas gravemente heridas durante la madrugada de este domingo en la calle La Plata.

Personal del OS9 de Carabineros y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público realizan las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Revisa también

ADN

De acuerdo con testigos, el hecho se habría originado tras una celebración en la que se desataron conflictos. “Ayer había un cumpleaños y de temprano empezaron a pelear. Pasó el cumpleaños y como las 2:40 de la mañana empezaron las ráfagas”, relató un vecino, quien además indicó que su vehículo recibió un impacto de bala en el parabrisas.

El capitán Darwin Inostrosa, de la Prefectura Sur, confirmó que “momentos antes se realizaba una reunión social en la cual los participantes discutieron con dos sujetos, quienes se retiraron y luego regresaron premunidos con armas de fuego efectuando diferentes disparos en contra de estas personas”.

Por su parte, el fiscal adjunto Miguel Ángel Orellana, de la Fiscalía ECOH, precisó que aún no se determina el número de disparos, pero que la evidencia balística permite concluir que se usaron distintas armas.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital El Pino, donde permanecen bajo atención médica. El caso se mantiene en investigación para dar con los responsables del ataque.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad