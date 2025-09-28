Tiroteo en El Bosque deja un muerto y tres heridos tras violenta balacera

Santiago

Un violento tiroteo registrado en la comuna de El Bosque, al sur de la Región Metropolitana, dejó como saldo un fallecido y tres personas gravemente heridas durante la madrugada de este domingo en la calle La Plata.

Personal del OS9 de Carabineros y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público realizan las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con testigos, el hecho se habría originado tras una celebración en la que se desataron conflictos. “Ayer había un cumpleaños y de temprano empezaron a pelear. Pasó el cumpleaños y como las 2:40 de la mañana empezaron las ráfagas”, relató un vecino, quien además indicó que su vehículo recibió un impacto de bala en el parabrisas.

El capitán Darwin Inostrosa, de la Prefectura Sur, confirmó que “momentos antes se realizaba una reunión social en la cual los participantes discutieron con dos sujetos, quienes se retiraron y luego regresaron premunidos con armas de fuego efectuando diferentes disparos en contra de estas personas”.

Por su parte, el fiscal adjunto Miguel Ángel Orellana, de la Fiscalía ECOH, precisó que aún no se determina el número de disparos, pero que la evidencia balística permite concluir que se usaron distintas armas.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital El Pino, donde permanecen bajo atención médica. El caso se mantiene en investigación para dar con los responsables del ataque.