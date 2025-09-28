;

Muere Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia Mormona, a los 101 años

El líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días asumió el rol cuando tenía 93 años.

Javier Méndez

Muere Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia Mormona, a los 101 años

En las últimas horas, se confirmó la muerte de Russell M. Nelson, el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tenía 101 años.

La información fue entregada por la institución en un comunicado difundido el sábado por la noche. El veterano líder falleció en su casa en Salt Lake City y no se informó la causa.

Se trataba del presidente en servicio de mayor edad en la historia del organismo. Asumió el rol cuando tenía 93 años y se mantenía activo.

Revisa también:

ADN

El presidente Nelson fue llamado como apóstol el 7 de abril de 1984. Se convirtió en el líder de la Iglesia el 14 de enero de 2018. Su tiempo como profeta será recordado para siempre como un ministerio global”, recuerda el texto.

Se trató también del impulsor de cambios internos significativos en la Iglesia Mormona, incluyendo la reversión en 2019 de la controvertida política que consideraba a las parejas del mismo sexo como “apóstatas” y prohibía a sus hijos ser bautizados, idea que él mismo había defendido en 2015, año en que se legalizó el matrimonio homosexual en Estados Unidos.

También puso fin a la relación histórica de la iglesia con los Boy Scouts of America tras la inclusión de miembros y líderes homosexuales y habló abiertamente del racismo en el país. Se le asoció a un enfoque más progresista en temas sociales.

Antes de su historial religioso, Nelson era cirujano cardíaco. Tuvo diez hijos (ocho siguen vivos), 57 nietos y 167 bisnietos.

ADN

NurPhoto

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad