Muere Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia Mormona, a los 101 años

En las últimas horas, se confirmó la muerte de Russell M. Nelson, el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tenía 101 años.

La información fue entregada por la institución en un comunicado difundido el sábado por la noche. El veterano líder falleció en su casa en Salt Lake City y no se informó la causa.

Se trataba del presidente en servicio de mayor edad en la historia del organismo. Asumió el rol cuando tenía 93 años y se mantenía activo.

“El presidente Nelson fue llamado como apóstol el 7 de abril de 1984. Se convirtió en el líder de la Iglesia el 14 de enero de 2018. Su tiempo como profeta será recordado para siempre como un ministerio global”, recuerda el texto.

Se trató también del impulsor de cambios internos significativos en la Iglesia Mormona, incluyendo la reversión en 2019 de la controvertida política que consideraba a las parejas del mismo sexo como “apóstatas” y prohibía a sus hijos ser bautizados, idea que él mismo había defendido en 2015, año en que se legalizó el matrimonio homosexual en Estados Unidos.

También puso fin a la relación histórica de la iglesia con los Boy Scouts of America tras la inclusión de miembros y líderes homosexuales y habló abiertamente del racismo en el país. Se le asoció a un enfoque más progresista en temas sociales.

Antes de su historial religioso, Nelson era cirujano cardíaco. Tuvo diez hijos (ocho siguen vivos), 57 nietos y 167 bisnietos.