Donald Trump ordena despliegue militar en Portland y autoriza uso de “fuerza total”

Santiago

Donald Trump informó este sábado que autorizó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a desplegar tropas en Portland, tras la solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Estoy dando instrucciones al secretario de Guerra para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos”, escribió en Truth Social.

Con esta medida, Portland se convierte en la cuarta ciudad con presencia militar bajo la administración de Trump, después de Los Ángeles, Memphis y Washington D.C., todas con gobiernos locales demócratas. Tanto el alcalde como la gobernadora de Oregon habían rechazado la intervención federal.

El despliegue ocurre en un contexto de protestas frente a un centro de detención del ICE y tras un tiroteo en Dallas contra instalaciones migratorias, que dejó un inmigrante muerto y otros dos heridos. El director del FBI, Kash Patel, mostró evidencia encontrada en el lugar con mensajes contrarios al organismo.

La Casa Blanca acusa a sectores demócratas de alentar discursos contra las autoridades migratorias. Según trascendió, otras ciudades como Chicago, San Francisco, Baltimore, Nueva Orleans y St. Louis también están bajo evaluación para recibir tropas federales.