;

Donald Trump ordena despliegue militar en Portland y autoriza uso de “fuerza total”

El presidente de Estados Unidos anunció el envío de tropas a la ciudad de Oregon, sumándola a la lista de urbes demócratas donde ya ha utilizado a las fuerzas armadas, en medio de tensiones por protestas contra el ICE y un reciente tiroteo en Dallas.

Información de

DW

Verónica Villalobos

Getty Images

Getty Images / TIMOTHY A. CLARY

Santiago

Donald Trump informó este sábado que autorizó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a desplegar tropas en Portland, tras la solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Estoy dando instrucciones al secretario de Guerra para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos”, escribió en Truth Social.

Revisa también

ADN

Con esta medida, Portland se convierte en la cuarta ciudad con presencia militar bajo la administración de Trump, después de Los Ángeles, Memphis y Washington D.C., todas con gobiernos locales demócratas. Tanto el alcalde como la gobernadora de Oregon habían rechazado la intervención federal.

El despliegue ocurre en un contexto de protestas frente a un centro de detención del ICE y tras un tiroteo en Dallas contra instalaciones migratorias, que dejó un inmigrante muerto y otros dos heridos. El director del FBI, Kash Patel, mostró evidencia encontrada en el lugar con mensajes contrarios al organismo.

La Casa Blanca acusa a sectores demócratas de alentar discursos contra las autoridades migratorias. Según trascendió, otras ciudades como Chicago, San Francisco, Baltimore, Nueva Orleans y St. Louis también están bajo evaluación para recibir tropas federales.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad