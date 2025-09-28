A fines de agosto, Millaray Viera reveló en sus redes que estaba un poco desaparecida de la vida pública debido a una compleja enfermedad que le causó graves complicaciones.

La animadora indicó que la patología autoinmune que padece le había provocado una "tormenta tiroidea", diagnóstico del que ahora quiso explayarse.

Por eso, nuevamente usó su Instagram para desahogarse, y contar más detalles de lo que, por estos días, la mantiene muy preocupada.

“Los que tenemos hipertiroidismo somos muchos menos de los que tienen hipotiroidismo. Dos enfermedades completamente diferentes que afectan la misma glándula. Los que hemos sufrido una complicación grave del hipertiroidismo, llamada tormenta tiroidea o crisis tirotóxica, somos menos aún”, explicó.

La enfermedad de Millaray Viera

La conductora expresó que “no tomamos Eutirox, sino Thyrosol (medicamentos); no nos falta yodo, porque tenemos lo contrario. En general se nos complica más la salud, nos cuesta más compensar la tiroides y es más peligroso cuando no está controlado”.

Ampliar

“Mis nuevos amigos ‘hiper’ me han pedido harto que hable del tema y estoy pensándolo seriamente para crear consciencia acerca de esta enfermedad”, añadió, comentando que es mucha la gente que no sabe las dificultades que esta patología provoca y que incluso “puede hacer peligrar tu vida”.