Este domingo por la tarde, la Universidad de Chile lo pasó mal en el norte. Los azules terminaron rescatando un angustioso empate frente a Deportes La Serena por la aplazada jornada 23 del Campeonato Nacional.

El partido contó con varias polémicas, pero una de ellas fue vista por pocos: cuando el local ganaba por la cuenta mínima, Lucas Assadi marcaba el empate con un golazo. ¿El problema? Se enfrascó en una discusión con hinchas de La Serena en medio de su celebración.

Consciente del error, tras el encuentro el delantero se acercó a los medios de comunicación en zona mixta y ofreció disculpas por la situación.

“Me quise acercar para pedir disculpas a la hinchada de Serena, me puse a pelear allá al otro lado y creo que no soy un jugador así, prefiero pedir disculpas altiro y eso más que nada”, dijo, considerando que, además, el tanto fue anulado.

Sobre el partido, dijo que “en relación con el encuentro se nos complicó, el tema del resultado nos costó y son puntos importantes que perdimos”, aseveró.

Cerró confesando que “vengo con una molestia en el hombro que la he ido trabajando en la semana, pero hoy tenía menos dolor y me sentí super bien”, finalizó Lucas Assadi.