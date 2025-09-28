“La dignidad se defiende”: Daniela Aránguiz es denunciada por denostar y humillar en TV

Le dijo de todo en pantalla. Daniela Aránguiz lanzó toda su artillería contra Coni Capelli desde su tribuna en el programa Sígueme.

Resulta que la bailarina opinó que la carecuica “es cero aporte a la televisión, siendo sincera creo que representa lo peor de la sociedad. Y yo creo que si ella está en televisión es porque es un ejemplo a no seguir”.

Y eso la indignó, desatando una respuesta furiosa. “Yo creo que un mal ejemplo a seguir es ser una mentirosa como tú, que dices que superaste tus adicciones y te tienen que sacar arrastrando de las discoteques... Eres una drogadicta”, lanzó.

Denuncia formal

Ante esto, Capelli optó por no responder. Pero sí lo hizo su mamá, Paola Capelli, quien confirmó que había tomado cartas en el asunto.

“Como madre de Constanza Capelli, no puedo guardar silencio ante lo ocurrido el 25 de septiembre en el programa ‘Sígueme’ de TV Más. Allí se lanzaron acusaciones falsas y ofensivas que dañan profundamente su honra y dignidad... Hoy he presentado una denuncia formal ante el CNTV, porque la televisión tiene un rol social que no puede usarse para denostar ni humillar a nadie", señaló.

Y agregó que “la honra se respeta. La dignidad se defiende. Mi hija merece respeto, como cada persona en este país".