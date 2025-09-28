;

VIDEO. “La dignidad se defiende”: Daniela Aránguiz es denunciada por denostar y humillar en TV

La panelista de Sígueme fue acusada de lanzar acusaciones “falsas y ofensivas” contra Coni Capelli.

Soledad Reyes

“La dignidad se defiende”: Daniela Aránguiz es denunciada por denostar y humillar en TV

Le dijo de todo en pantalla. Daniela Aránguiz lanzó toda su artillería contra Coni Capelli desde su tribuna en el programa Sígueme.

Resulta que la bailarina opinó que la carecuica “es cero aporte a la televisión, siendo sincera creo que representa lo peor de la sociedad. Y yo creo que si ella está en televisión es porque es un ejemplo a no seguir”.

Y eso la indignó, desatando una respuesta furiosa. “Yo creo que un mal ejemplo a seguir es ser una mentirosa como tú, que dices que superaste tus adicciones y te tienen que sacar arrastrando de las discoteques... Eres una drogadicta”, lanzó.

Denuncia formal

Ante esto, Capelli optó por no responder. Pero sí lo hizo su mamá, Paola Capelli, quien confirmó que había tomado cartas en el asunto.

“Como madre de Constanza Capelli, no puedo guardar silencio ante lo ocurrido el 25 de septiembre en el programa ‘Sígueme’ de TV Más. Allí se lanzaron acusaciones falsas y ofensivas que dañan profundamente su honra y dignidad... Hoy he presentado una denuncia formal ante el CNTV, porque la televisión tiene un rol social que no puede usarse para denostar ni humillar a nadie", señaló.

Y agregó que “la honra se respeta. La dignidad se defiende. Mi hija merece respeto, como cada persona en este país".

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad