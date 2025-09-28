Ingresó en el minuto 63 y se fue expulsado en el 72. Fabián Hormazábal, de los mejores jugadores de la Universidad de Chile, se vistió de villano en los azules en La Portada.

Por la jornada 23 del Campeonato Nacional, la Universidad de Chile visitó a Deportes La Serena y, por disposición de Gustavo Álvarez, los universitarios comenzaron el duelo con un equipo totalmente alternativo.

Por ello es que en el segundo tiempo, el adiestrador azul dispuso del ingreso de sus titulares, entre ellos Fabián Hormazábal quien, totalmente desenchufado del partido, se fue expulsado antes de completar 10 minutos en cancha.

En el minuto 70 recibió la primera cartulina amarilla, y dos minutos más tarde cortó una acción ofensiva de La Serena, ganándose la segunda amonestación, dejando a su equipo con 10 jugadores.

Pese a la desventaja numérica, el ‘Romántico Viajero’ logró rescatar un empate para que no todo fuera un desastre en su visita a La Portada.

La expulsión de Hormazábal | Gentiliza TNT Sports