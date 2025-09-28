;

VIDEO. Inexplicable: Fabián Hormazábal se vistió de villano en la U con una doble amarilla en dos minutos

El lateral de los azules y de La Roja duró solo 10 minutos en cancha en el empate universitario ante Deportes La Serena.

Gonzalo Miranda

Fabián Hormazábal recibió dos tarjetas amarillas en dos minutos

Fabián Hormazábal recibió dos tarjetas amarillas en dos minutos

Ingresó en el minuto 63 y se fue expulsado en el 72. Fabián Hormazábal, de los mejores jugadores de la Universidad de Chile, se vistió de villano en los azules en La Portada.

Por la jornada 23 del Campeonato Nacional, la Universidad de Chile visitó a Deportes La Serena y, por disposición de Gustavo Álvarez, los universitarios comenzaron el duelo con un equipo totalmente alternativo.

Por ello es que en el segundo tiempo, el adiestrador azul dispuso del ingreso de sus titulares, entre ellos Fabián Hormazábal quien, totalmente desenchufado del partido, se fue expulsado antes de completar 10 minutos en cancha.

En el minuto 70 recibió la primera cartulina amarilla, y dos minutos más tarde cortó una acción ofensiva de La Serena, ganándose la segunda amonestación, dejando a su equipo con 10 jugadores.

Pese a la desventaja numérica, el ‘Romántico Viajero’ logró rescatar un empate para que no todo fuera un desastre en su visita a La Portada.

La expulsión de Hormazábal | Gentiliza TNT Sports

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad