Válido por la séptima fecha de La Liga 2025-26, este domingo por la tarde el FC Barcelona tenía una dura tarea ante la Real Sociedad para ser el nuevo líder del torneo español.

Prueba de ello fue que el cuadro de San Sebastián se puso en ventaja gracias al tanto de Álvaro Odriozola (31′). Sin embargo, Jules Kundé (43′) puso algo de tranquilidad antes del descanso.

Ya en el complemento, el de siempre, Robert Lewandowski (59′) puso en ventaja al cuadro ‘culé’ para dejar los tres puntos en su cancha, y así además aprovechar el tropiezo del Real Madrid en el derbi ante el Atlético.

Esto porque el FC Barcelona es el nuevo puntero de La Liga con 19 puntos, uno más que el cuadro ‘merengue’. Por otra parte, la Real Sociedad sigue con su inicio de temporada para el olvido: es 17° con tan solo cinco unidades.

En la próxima fecha, el cuadro catalán viajará hasta Sevilla para desafiar al cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, aquello el domingo 5 de octubre en el Ramón Sánchez-Pizjuán.