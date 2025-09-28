;

VIDEO. El subcampeón muestra sus credenciales: Italia superó con lo justo a Australia en el Mundial Sub 20

Los europeos se impusieron con lo justo a los oceánicos en el inicio del Grupo D.

Gonzalo Miranda

Italia superó a Australia en Valparaíso por el Mundial Sub 20

Italia superó a Australia en Valparaíso por el Mundial Sub 20

Este domingo por la tarde, arrancó la segunda jornada del Mundial Sub 20 en nuestro país, y el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso fue testigo de un partidazo donde Italia venció con lo justo a Australia.

En lo que fue el inicio del Grupo D, Mattia Mannini (10′) anotó el único tanto del partido en el puerto principal para sumar tres puntos claves en su zona.

Con la victoria, Italia es puntero con tres puntos y dejar a Australia sin unidades. Argentina y Cuba se ven las caras en este momento en Valparaíso.

En la próxima fecha, los europeos desafían a Cuba, mientras que los oceánicos se verán las caras con Argentina, ambos encuentros en Valparaíso.

El solitario gol de Italia ante Australia en el Mundial Sub 20

