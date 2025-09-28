Acusan a famoso comediante y triunfador de Viña de fea infidelidad a su pareja: “Estaba por ser papá”

Todo partió por el relato de la conocida influencer. La creadora de nombre Microteje contó en sus redes una jugosa historia con un comediante y triunfador de Viña.

Resulta que la rubia relató un encuentro amoroso con un famoso humorista nacional, al que conoció tras uno de sus shows y terminó yendo a verla hasta su casa.

“Estuvimos conversando un rato y ahí fue muy cringe porque me dijo ‘ya, hagamos esto’ y se me tira en el sillón y me da un beso...”, relató.

Sin embargo, este ósculo no fue lo esperado, lo que generó que el comediante se echara para atrás “y me dice ‘igual yo tengo polola, estoy por casarme’. Yo no tenía idea que estaba en pareja. ‘¿Esto me lo estás diciendo recién después que me diste el beso y que además yo te estoy diciendo que el beso está mal dado?’ Le dije ‘ah, chuta, no tenía idea que tenías pareja... Si tienes pareja, esto no corresponde, así es que te invito a salir de mi casa’. Me dijo ‘chuta, no pensé que te lo ibas a tomar así’... Amigo, por aquí no va a suceder nada”.

¿Quién es el humorista?

Tras este relato, el tiktoker Danilo 21 juntó las piezas y aseguró que “la gente empezó a decirme que ‘si no es Freire, es Fabrizio Copano’. Y estuve revisando si Fabrizio Copano tuvo una presentación el 2019 un domingo. Y efectivamente estuvo en el Teatro Nescafé de las Artes, en Providencia (supuestamente el domingo 16 de junio de 2019), a nada del bar donde se juntaron. No hay otro humorista que calce en las descripciones que ella dio”.

Junto a esto, añadió que le preguntó a la misma Microteje, quien le respondió que “Freire no es el ‘lengua tiesa’, pero sí del grupo... Me da como cosita revelar quién es... Anda que la señora no sabe que anda estirando la lengua tiesa después de sus shows... Es de familia la weá, porque el hermano también andaba en la infidelidad”, frase que habría terminado de aclararle que el aludido habría sido Fabrizio Copano.