Tabla de posiciones del Grupo A del Mundial Sub 20

Este sábado el Mundial Sub 20 en nuestro país arrancó con todo en Santiago y Valparaíso. En ello, el Grupo A de Chile ya quedó definido tras la primera jornada.

Con los resultados de la jornada inaugural, Japón encabeza la zona con tres puntos y una diferencia de +2, mientras que Chile es segundo con las mismas unidades, pero solo con +1 de diferencia del gol.

Por el contrario, Nueva Zelanda es tercero y Egipto cuarto, ambos sin puntos.

En la próxima fecha, Chile desafiará a Japón, y antes, Egipto y Nueva Zelanda buscarán los primeros puntos en la Copa del Mundo.

La tabla de posiciones del Grupo A

