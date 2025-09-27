;

“Está súper arrepentida y afectada”: Naya Fácil respalda a su hermana tras polémico video en Japón

La influencer aclaró la polémica generada en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que aparece corriendo junto a su hermana con un afiche en las calles de Japón.

Verónica Villalobos

Santiago

Naya Fácil se refirió al registro que provocó críticas y acusaciones de robo en redes sociales, explicando que su hermana tomó un póster del grupo musical “Ae! Group”, su favorito, sin intención de cometer un delito.

“No hemos podido encontrar llaveros, poleras, y no los venden porque no están conocidos y es el grupo favorito de mi hermana. Entonces por eso hice este viaje y todo”, relató la influencer.

Según contó, ambas entraron al Starbucks donde estaba pegado el afiche para preguntar si podían comprarlo, pero les informaron que no estaba a la venta.

Nos dio mucha risa y corrimos, pero estaba en la calle. De hecho, entramos al negocio donde estaba pegado, en ese café Starbucks, para preguntar si lo podíamos comprar. Mi guía tradujo y nos dijeron que no, porque eso estaba en la calle y no se vendía”, aclaró.

La creadora de contenido sostuvo que su hermana ha sufrido con los comentarios tras la funa en internet. “Obviamente, la otra (su familiar) está súper arrepentida y afectada, porque desde el fanatismo es lo único que había encontrado de su grupo. Hicimos un viaje para poder llevar cosas”, explicó.

Finalmente, Naya aseguró que no han tenido problemas legales en Japón: “No sé si va a ser como delito o no, pero hasta el momento no hemos tenido ningún problema legal y nos hemos movido por todas partes”.

