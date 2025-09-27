;

FOTO. Conocido actor sorprende con coquetos mensajes a la ex de Karol Dance: “Él sí, por todas”

Fran Virgilio recibió un llamativo joteo de parte de un galán de teleseries.

Fran Virgilio está de lo más soltera desde que decidió dejar a Karol Dance tras descubrir un público affaire de éste, con la DJ Isi.

Un amorío que le costó el matrimonio al animador, y que hizo que su mujer se fuera de viaje a Estados Unidos, lugar donde se está rearmando por estos días.

Un proceso en el que Fran ha recibido muchísimo apoyo en redes, y también donde han aparecido los clásicos “jotes”, donde uno llamó especialmente la atención.

Esto porque, entre sus likes y comentarios, hubo uno de un conocido actor nacional que sacó suspiros entre sus seguidoras, y que dejó claro que algo podría estar pasando entre ellos.

Actor y su interacción con la ex de Karol Dance

Así, Raimundo Alcalde, conocido en redes como Rey Alcalde, fue quien piropeó a la joven con unos tiernos emojis.

Unos donde incluyó un corazón herido y unas manitos, que de inmediato generaron conmoción entre los seguidores de Fran.

ADN

“Esto me gusta”, “este sipo Fran!”, “jugándosela mi bro desde el día cero de soltera jajaj ta bien”, “él si Fran, por todas jajaj”, “son todos iguales, pero no todos tienen ese abdomen”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

