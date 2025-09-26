;

Vivía en la calle, adoptó un gato y su vida cambió: salió de las drogas y se volvió millonario

La inesperada amistad entre un hombre sin hogar y un gato convirtió su vida en un fenómeno literario.

Javiera Rivera

Vivía en la calle, adoptó un gato y su vida cambió: salió de las drogas y se volvió millonario

La historia de James Bowen y su gato Bob se ha convertido en un ejemplo inspirador de cómo la compañía de un animal puede transformar por completo la vida de una persona.

Bowen, músico y escritor que en su juventud vivió en las calles de Londres debido a su adicción a las drogas, conoció a Bob en 2007, un gato callejero herido que decidió rescatar y adoptar.

Según contó Bowen, en un principio creyó que el gato tenía dueño, pero al ver que nadie lo ayudaba, lo llevó a una veterinaria y decidió cuidarlo.

El impacto de Bob en la vida de Bowen fue profundo. Gracias a su compañía, James logró superar su adicción y estabilizarse emocionalmente, y la popularidad del felino creció rápidamente.

Un reportaje en Islington Tribune llamó la atención de una editorial, lo que permitió a Bowen publicar su primera obra en 2012, A Street Cat Named Bob (Un gato callejero llamado Bob), traducida a más de 30 idiomas y adaptada al cine.

Desde ahí, la fama de Bob no solo cambió la vida de Bowen a nivel personal, sino también económico. Las ventas de sus libros y la repercusión de su historia le permitieron al escritor comprar su propia casa.

A pesar de la muerte de Bob en 2020, luego de ser atropellado por un auto, Bowen mantiene viva la memoria de su amigo, rindiéndole homenaje cada año en la estatua que se erige en Islington Green.

“Me dio mucho más que compañía. Con él encontré propósito y dirección. Nuestro éxito conjunto fue milagroso. Nunca hubo un gato como él y nunca lo habrá”, declaró Bowen en un comunicado.

