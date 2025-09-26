Universidad de Chile se jugará el todo o nada en octubre

Este domingo por la tarde, la Universidad de Chile jugará el primero de los dos partidos pendientes que tiene por el Campeonato Nacional 2025, y lo hará ante Deportes La Serena en La Portada.

Tras el encuentro ante los ‘papayeros’, los azules contarán con unos días de descanso para luego, en octubre, jugarse el todo o nada de la temporada 2025.

A la espera de la confirmación tanto de la ANFP, como de la Conmebol, los azules ya tienen cuatro duelos pactados: dos por el Campeonato Nacional y los dos de las semifinales de Copa Sudamericana.

Todo comenzará el fin de semana del 19 de octubre, cuando reciban a Palestino en estadio a definir, considerado que el Nacional recibirá, ese mismo día, la final del Mundial Sub 20.

A la semana siguiente, inicialmente el miércoles 22, recibirá, ahora sí en Ñuñoa, a Lanús por la fiesta de los cuatro mejores de la Sudamericana. El sábado o domingo de esa semana, visitará a la Universidad Católica en el Claro Arena.

Finalmente, el martes 28, miércoles 29 o jueves 30, los azules visitarán a Lanús en Buenos Aires buscando el pase a la final de la Copa Sudamericana.

Junto a todo lo anterior, la ANFP podría programar el pendiente ante Everton de Viña del Mar para el día 12 de octubre, todo siempre y cuando la autoridad competente lo autorice. Los azules no quieren esa fecha, al no poder usar aún el Estadio Nacional.