El Mundial Sub 20 de Chile 2025 está a solo horas de comenzar. Este sábado, la cita mundialista dará comienzo en paralelo en Santiago y Valparaíso, a la espera de que La Roja debute en el Estadio Nacional, desde las 20:00 horas.

En ello, junto al equipo de ADN.cl, durante toda la semana te hemos estado contando la previa de lo que será el torneo internacional de selecciones, y en esta oportunidad, te mostramos cómo ha sido la participación de Chile en el torneo.

La Copa, que arrancó oficialmente en 1977, tuvo a Chile participando por primera vez en 1987, cuando la Selección Chilena fue anfitriona. Aquel equipo, dirigido por Luis Ibarra, rescató un meritorio cuarto puesto.

Luego, La Roja dijo presente en Qatar 1995. Los de Leonardo Véliz no pasaron la fase grupal compitiendo con Japón, España y Burundi.

Largos seis años tuvieron que pasar para decir presente en Argentina 2001. El equipo de Héctor Pinto fue último en su grupo tras perder ante Ucrania y Estados Unidos, así como la insuficiente victoria frente a China.

Cuatro años más tarde, en Países Bajos, Chile tuvo una buena participación el 2005. Avanzó a los octavos de final, pero cayó categóricamente ante el local por 3-0 en la ronda de los 16 mejores.

Pero aquella versión fue la previa de una Roja que brillaría dos años más tarde. En Canadá 2007 veríamos los primeros pasos de lo que más tarde llamaríamos “Generación Dorada”. Tercer puesto obtenido por los pupilos del recordado José Sulantay.

La última vez de Chile jugando un Mundial Sub 20 fue en Turquía 2013. Los dirigidos de Mario Salas avanzaron en su grupo, ganaron en 8vos de final, pero quedaron dramáticamente eliminados en 4tos ante Ghana.