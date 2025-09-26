;

Los estaban siguiendo: pareja enfrenta y frustra robo de $14 millones de pesos tras retirarlos en banco de Cerrillos

La víctima se aferró al bolso mientras un guardia de otra entidad bancaria intervino con su arma de servicio.

Una pareja vivió momentos de tensión este viernes en Cerrillos, región Metropolitana, tras retirar $14 millones en efectivo de un Banco Santander.

Caminaban por Av. Pedro Aguirre rumbo a otra sucursal cuando notaron que eran seguidos por tres sujetos, aparentemente armados. Al llegar a la segunda sucursal, uno de los delincuentes intentó arrebatarle el bolso a la mujer.

La víctima se resistió y “al percatarse que estos individuos tenían intenciones de efectuar el ilícito, ingresan a este banco y en los instantes que ingresan, aparece un antisocial que intenta tomar el bolso de la víctima”, explicó el mayor Alexis Durán, de la 34° comisaría de Vista Alegre.

El forcejeo continuó hasta que un vigilante de la sucursal desenfundó su arma, lo que provocó que los antisociales huyeran en dirección desconocida.

Según Durán, “sin embargo, la víctima se aferró al bolso, no logrando el antisocial el cometido de sustraer el dinero”. La policía continúa con las diligencias para dar con los responsables y esclarecer si los sujetos habían seguido a la pareja desde la primera sucursal.

