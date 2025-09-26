;

FOTOS. Liga de Quito empaña su triunfo en Brasil por Copa: publicaron polémica imagen tras vencer al São Paulo generando el repudio en redes sociales

Nacional de Uruguay repudió la publicación por aludir a un hecho doloroso, mientras LDU aclaró que solo buscaba reflejar la rivalidad deportiva.

Martín Neut

Sao Paulo vs LDU

Sao Paulo vs LDU / NELSON ALMEIDA

La clasificación de Liga de Quito a semifinales de la Copa Libertadores 2025 quedó empañada por la polémica.

Tras el triunfo 1-0 sobre São Paulo en el Morumbí (3-0 en el global), el club dirigido por Tiago Nunes publicó en redes sociales una imagen con la frase “Definitivamente el Morumbí sí te mata”. Aunque la publicación fue eliminada horas más tarde, ya había generado rechazo.

Desde Uruguay, Nacional expresó su malestar recordando la muerte de Juan Izquierdo, quien en agosto de 2024 se desplomó en ese mismo estadio por una arritmia.

ADN

Post LDU / Instagram

“Desde el Club Nacional de Football rechazamos enfáticamente el mensaje en redes sociales publicado por Liga de Quito. Mensajes de este nivel tocan un tema muy doloroso tanto para nuestra institución como para São Paulo, para el fútbol sudamericano y mundial”, señaló en un comunicado.

La referencia dolió también porque São Paulo había homenajeado recientemente al jugador uruguayo con una camiseta celeste, comprometiéndose a donar parte de lo recaudado a su familia.

“Allí, se convirtió en parte de nuestra historia. Juan Izquierdo siempre será recordado por la afición. Esta camiseta honra e inmortaliza nuestro respeto y cariño”, escribió el club brasileño.

Por su parte, Liga de Quito intentó bajar la tensión y aclaró que la publicación no buscaba relacionarse con ese episodio.

“La frase utilizada en dicho post responde a una expresión que, desde hace muchos años, es utilizada por la hinchada del club rival al que enfrentamos. Nuestro mensaje buscaba únicamente enmarcarse en la dinámica propia del fútbol y de la rivalidad deportiva, sin otra connotación”, explicó en un comunicado.

