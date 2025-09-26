Este domingo por la tarde, el fútbol chileno continúa poniéndose al día en su Campeonato Nacional 2025. Deportes La Serena recibe a la Universidad de Chile por la jornada 23.

El duelo, que se debía jugar hace algunas semanas, se disputará este fin de semana para luego continuar con el receso por la Copa del Mundo Sub 20 que arranca este sábado en el Estadio Nacional.

En el local hay urgencias. Los ‘papayeros’ necesitan ganar para intentar escapar de las posiciones de descenso y por ello es vital un triunfo en su casa, con su gente.

Sin embargo, al frente tendrá a un cuadro universitario que viene de meterse en semifinales de la Copa Sudamericana y también necesita los puntos para seguir con vida en la compleja lucha por la corona del Campeonato Nacional.

La Serena vs. La U, en vivo, en directo, online, y TV

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Domingo 28 de septiembre

RESUMEN | Deportes La Serena 1-1 Universidad de Chile | Estadio La Portada

Goles: 1-0; 63′ Jeisson Vargas (DLS) | 1-1; 85′ Lucas Di Yorio (UCH)