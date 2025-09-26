;

FINAL. Deportes La Serena y la U repartieron puntos por la aplazada jornada 23 de la Liga de Primera

‘Papayeros’ y azules jugarán por la aplazada jornada 23 en La Portada. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Agencia Uno

Agencia Uno

Este domingo por la tarde, el fútbol chileno continúa poniéndose al día en su Campeonato Nacional 2025. Deportes La Serena recibe a la Universidad de Chile por la jornada 23.

El duelo, que se debía jugar hace algunas semanas, se disputará este fin de semana para luego continuar con el receso por la Copa del Mundo Sub 20 que arranca este sábado en el Estadio Nacional.

En el local hay urgencias. Los ‘papayeros’ necesitan ganar para intentar escapar de las posiciones de descenso y por ello es vital un triunfo en su casa, con su gente.

Sin embargo, al frente tendrá a un cuadro universitario que viene de meterse en semifinales de la Copa Sudamericana y también necesita los puntos para seguir con vida en la compleja lucha por la corona del Campeonato Nacional.

La Serena vs. La U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Deportes La Serena y la Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 28 de septiembre

  • RESUMENDeportes La Serena 1-1 Universidad de Chile Estadio La Portada

Goles: 1-0; 63′ Jeisson Vargas (DLS) | 1-1; 85′ Lucas Di Yorio (UCH)

