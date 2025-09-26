Imputada por muerte de dos personas durante ritual: Defensoría Pública asume defensa de machi Millaray Huichalaf

La Defensoría Penal Pública asumió la defensa de la machi Millaray Huichalaf, imputada por la muerte de dos personas durante un rito mapuche realizado en el río Pilmaiquén, región de Los Ríos.

El hecho ocurrió durante el mes de agosto, cuando la machi encabezó un ritual al que asistieron alrededor de una decena de personas, y donde fallecieron una adolescente de 15 años y un hombre de 49 años.

Por lo mismo, la mujer está en calidad de imputada por homicidio y omisión de auxilio.

Ante este escenario, la anterior defensa privada de la machi había solicitado una audiencia al Tribunal de Garantía de Río Bueno, la cual tenía como objetivo conocer si existe alguna investigación en su contra.

Sin embargo, esta instancia fue desestimada ante el cambio en la defensa de la machi Millaray Huichalaf. Así lo detalló el defensor público, Juan Martínez. “Esta audiencia la generó un abogado particular en representación de doña Millaray Huichalaf, y esa audiencia se convocó para el día jueves”

“Pero previo a la audiencia, el abogado particular renuncia a su patrocinio, por lo cual la señora Millaray quedó sin defensa privada. Pero en forma automática, como la ley y la constitución lo indica. La defensa penal pública asume de forma inmediata la representación de ella”, agregó.

“Pero al no tener contacto con la señora Millaray, para los efectos de sostener el requerimiento solicitado por el abogado particular, esta defensa se desista en esta audiencia”, complementó el defensor.

En tanto, el fiscal de Río Bueno, Sergio Fuentes, indicó que la machi se encuentra en calidad de imputada, pero que la causa aún no ha sido formalizada.

“Lo hemos indicado siempre, desde un inicio la condición que ella tiene es de imputada. La calificación jurídica no se ha determinado aún, por esa razón no se ha formalizado la investigación”, declaró.

“Lo que se investiga es qué intervención tuvo ella, qué responsabilidad tuvo en esta situación, donde dos personas, en una supuesta ceremonia para sanación, en un contexto de la tradición mapuche huilliche, habrían ingresado al río y producto de esto, se produce la muerte de ambas personas”, cerró.