;

Imputada por muerte de dos personas durante ritual: Defensoría Pública asume defensa de machi Millaray Huichalaf

El hecho ocurrió en el mes de agosto, cuando una adolescente de 15 años y un hombre de 49 años fallecieron en medio de un rito para sanación.

Juan Castillo

Leonardo Hernández

Imputada por muerte de dos personas durante ritual: Defensoría Pública asume defensa de machi Millaray Huichalaf

Imputada por muerte de dos personas durante ritual: Defensoría Pública asume defensa de machi Millaray Huichalaf

02:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Defensoría Penal Pública asumió la defensa de la machi Millaray Huichalaf, imputada por la muerte de dos personas durante un rito mapuche realizado en el río Pilmaiquén, región de Los Ríos.

El hecho ocurrió durante el mes de agosto, cuando la machi encabezó un ritual al que asistieron alrededor de una decena de personas, y donde fallecieron una adolescente de 15 años y un hombre de 49 años.

Por lo mismo, la mujer está en calidad de imputada por homicidio y omisión de auxilio.

Revisa también:

ADN

Ante este escenario, la anterior defensa privada de la machi había solicitado una audiencia al Tribunal de Garantía de Río Bueno, la cual tenía como objetivo conocer si existe alguna investigación en su contra.

Sin embargo, esta instancia fue desestimada ante el cambio en la defensa de la machi Millaray Huichalaf. Así lo detalló el defensor público, Juan Martínez. “Esta audiencia la generó un abogado particular en representación de doña Millaray Huichalaf, y esa audiencia se convocó para el día jueves”

“Pero previo a la audiencia, el abogado particular renuncia a su patrocinio, por lo cual la señora Millaray quedó sin defensa privada. Pero en forma automática, como la ley y la constitución lo indica. La defensa penal pública asume de forma inmediata la representación de ella”, agregó.

“Pero al no tener contacto con la señora Millaray, para los efectos de sostener el requerimiento solicitado por el abogado particular, esta defensa se desista en esta audiencia”, complementó el defensor.

En tanto, el fiscal de Río Bueno, Sergio Fuentes, indicó que la machi se encuentra en calidad de imputada, pero que la causa aún no ha sido formalizada.

“Lo hemos indicado siempre, desde un inicio la condición que ella tiene es de imputada. La calificación jurídica no se ha determinado aún, por esa razón no se ha formalizado la investigación”, declaró.

“Lo que se investiga es qué intervención tuvo ella, qué responsabilidad tuvo en esta situación, donde dos personas, en una supuesta ceremonia para sanación, en un contexto de la tradición mapuche huilliche, habrían ingresado al río y producto de esto, se produce la muerte de ambas personas”, cerró.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad