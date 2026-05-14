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Disturbios tras marcha estudiantil en el centro de Santiago: cierre de estaciones y desvíos

La manifestación estudiantil generó cortes de tránsito, desvíos y el cierre temporal de algunas estaciones, según informó Metro de Santiago.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Una marcha estudiantil generó disturbios durante esta jornada en el centro de Santiago, provocando cortes de tránsito, desvíos y modificaciones en el funcionamiento del transporte público.

Uno de los principales efectos se registró en el Metro de Santiago, que informó el cierre de una estación.

A través de su cuenta de X, la empresa detalló que la estación República, correspondiente a la Línea 1, se encuentra cerrada y sin detención de trenes. La medida fue adoptada en medio de los incidentes asociados a la movilización estudiantil.

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Además, los disturbios obligaron a implementar cortes de tránsito y desvíos en las inmediaciones de la manifestación.

Hasta el momento, no se han entregado nuevos detalles sobre el horario de reapertura de la estación ni sobre eventuales cambios en otras paradas del tren subterráneo. Por ello, la recomendación para los usuarios es revisar los canales oficiales de Metro antes de iniciar sus viajes.

La situación también impactó a conductores y pasajeros del transporte público de superficie, debido a los desvíos aplicados en calles cercanas al recorrido de la marcha.

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