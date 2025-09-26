;

ExMasterchef vive crudo presente: “He intentado suicidarme alrededor de 3 veces”

Conviviendo con las secuelas de una compleja enfermedad, una de las excocineras del famoso espacio lo pasa muy mal por estos días.

Soledad Reyes

Lo está pasando muy mal. Una querida ExMasterchef vive, por estos días, un durísimo presente, debido a una grave patología.

Se trata de Fidelina Leal, quien brilló en la temporada cuatro del espacio, y que ahora vive muy complicada tras sufrir un infarto medular isquémico.

“Yo quedé paralítica, entonces, no es mucho lo que puedo hacer porque mis manos no funcionan. Si funcionaran, sería otra cosa”, contó a Página 7.

El duro momento emocional de Fidelina

Junto a esto, Fidelina se confesó respecto a su salud mental en los últimos meses.

“Mira, porque la psicóloga dijo que tengo que contarlo y sacarlo a flote, lo voy a contar… Este año he intentado suicidarme alrededor de 3 veces (…) el año pasado fueron 2 veces y este 2025 una”, reveló.

Y agregó que “no pude porque mi mano no funciona ni para suicidarme, no me pude cortar las venas porque no tengo fuerza para tomar un cuchillo”.

“Por eso la última vez en marzo me hospitalizaron, pero eso es por los grandes dolores que tengo, son muchos dolores físicos, ya no aguantaba”, añadió.

Y acusó que, tras su paso por la TV, “siento que me dejaron de lado, pues de Canal 13 nunca más me llamaron o preguntado por mí, nadie”.

