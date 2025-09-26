“Eres una drogadicta” y “hazte un examen de sangre”: Los durísimos dichos de Daniela Aránguiz que la tienen en la mira del CNTV

Daniela Aránguiz está en el ojo del huracán. Y también en la mira del Consejo Nacional de Televisión, luego de unos durísimos dichos que lanzó contra Cony Capelli.

Resulta que la carecuica emplazó en la pantalla de Sígueme a la bailarina, sacándole en cara su antigua adicción.

“Yo creo que un mal ejemplo a seguir es ser una mentirosa como tú, que dices que superaste tus adicciones y te tienen que sacar arrastrando de las discotecas. Eres una drogadicta", lanzó.

Y agregó: “te reto, hazte un examen de sangre y muéstralo para ver cuándo fue la última vez que consumiste una sustancia, que tienes a todo Chile pensando que lo recuperaste y eres un ejemplo de rehabilitación. Cuando tú sabes que no es así”.

La gente la lapidó

Frente a esto, la gente no le perdonó a la ex del Mago Valdivia este deslenguado emplazamiento.

Y la denunciaron masivamente al CNTV, donde ya ostenta más de 200 reclamos en su contra.

Revisa aquí los dichos de Aránguiz