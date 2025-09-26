;

El crudo relato de víctima de turbazo en Peñalolén: “Cuando ya se podían ir, amenazaron a mi familia”

“El robo fue muy violento. Me golpearon por todas partes”, relató el padre de familia tras este violento robo.

Juan Castillo

02:15

Un violento robo bajo la modalidad del “turbazo” se registró durante la madrugada de este viernes en Peñalolén, donde el dueño de casa fue brutalmente golpeado, mientras que el resto de la familia fue amenazada con armas blancas.

El hecho ocurrió cerca de las 05:00 horas, cuando cinco desconocidos forzaron los accesos de una casa ubicada en calle Martín Rivas.

Una vez en el interior, los antisociales amenazaron con cuchillos al dueño de casa, a quien golpearon con puños, mientras su esposa e hijos permanecían en el segundo piso.

Sobre esto habló el padre de familia, víctima de una golpiza durante este turbazo, quien señaló que “me maniataron, me amarraron con cables”.

Buscaban joyas, se llevaron celulares, notebook, y después se llevaron la camioneta, venían por eso”, relató.

En esa línea, la víctima, dijo que “el robo fue muy violento. Me golpearon por todas partes. Después, cuando ya se podían ir, amenazaron a mi familia, y dijeron que si no se llevaban el auto, me iban a apuñalar”.

Pese al violento robo sufrido, el hombre afirmó que los antisociales “mantuvieron arriba a mi hijo y a mi esposa, no los maniataron”.

El caso está siendo investigado por personal policial, mientras que los antisociales sustrajeron el vehículo de la familia, además de diversos electrodomésticos y artículos electrónicos que cargaron en el mismo automóvil.

