Diputados de oposición solicitan sesión especial por ingreso de nuevas drogas sintéticas al país

Los diputados de oposición Carla Morales (RN), Mauro González (RN) y Marcia Raphael (RN) solicitaron una sesión especial en la Cámara de Diputados para analizar el ingreso de nuevas drogas sintéticas.

La reunión se da tras el hallazgo de sustancias con apariencia de stickers que contienen una mezcla de cocaína, ketamina y delta-9-tetrahidrocannabinol, confirmó el Instituto de Salud Pública (ISP).

La preocupación surge especialmente por el riesgo que representan estas drogas para niños, niñas y adolescentes, debido a su formato atractivo y camuflado.

Al respecto, Carla Morales señaló que “es sumamente peligroso que estas sustancias lleguen a manos de menores, ya que pueden ser fácilmente engañados”.

Por su parte, Mauro González advirtió que estos formatos llamativos evidencian “la estrategia del tráfico organizado para captar nuevos consumidores y la falta de una respuesta coordinada de las autoridades”.

Los legisladores oficiaron a los ministerios del Interior y Seguridad, así como a SENDA y al ISP, para que entreguen detalles sobre las acciones frente a este fenómeno.

Según ellos, la diversificación de las drogas exige un plan nacional preventivo y estrategias efectivas para proteger la salud pública, especialmente de los menores.