Corte de luz en Santiago: revisa el estado del suministro por comuna

Este viernes volvió la lluvia a Santiago producto del avance de un sistema frontal desde el sur de Chile, lo que ya ha generado efectos en la Región Metropolitana: entre ellos, cortes de luz en distintas comunas.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones comenzaron pasadas las 13:00 horas y se mantendrán hasta las 19:00 horas.

Por su parte, Meteored informó que durante la tarde también habrá nieve en la cordillera, y en sectores altos existe la probabilidad de tormentas eléctricas, lo que aumenta el riesgo de cortes.

Revisa EN VIVO el estado del servicio eléctrico por comuna:

De acuerdo con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), se han reportado interrupciones de servicio en algunas comunas de la Región Metropolitana.

Hasta las 17:00 horas, este es el detalle de los clientes sin suministro eléctrico por comuna en la Región Metropolitana:

Curacaví : 5.544

: 5.544 Lo Espejo : 3.401

: 3.401 Paine : 1.008

: 1.008 Buin : 794

: 794 Recoleta : 261

: 261 El Bosque : 225

: 225 Las Condes : 183

: 183 Lampa : 174

: 174 Puente Alto : 119

: 119 Estación Central : 86

: 86 Pudahuel : 81

: 81 Maipú : 76

: 76 San Bernardo : 403

: 403 San Miguel : 28

: 28 Quinta Normal : 14

: 14 San Joaquín : 9

: 9 Cerro Navia : 8

: 8 Til-til: 5

Los usuarios también pueden revisar en tiempo real si su sector está afectado a través del mapa de cortes disponible en el sitio oficial de la SEC (AQUÍ)

Finalmente, la entidad también recomienda reportar cortes de luz en la plataforma en línea, lo que permite monitorear en tiempo real la magnitud de la emergencia.