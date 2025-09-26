;

Corte de luz en Santiago: revisa el estado del suministro por comuna

El SEC recomienda reportar los cortes de energía directamente en la plataforma en línea.

Javiera Rivera

Corte de luz en Santiago

Corte de luz en Santiago / Diego Martin

Este viernes volvió la lluvia a Santiago producto del avance de un sistema frontal desde el sur de Chile, lo que ya ha generado efectos en la Región Metropolitana: entre ellos, cortes de luz en distintas comunas.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones comenzaron pasadas las 13:00 horas y se mantendrán hasta las 19:00 horas.

Por su parte, Meteored informó que durante la tarde también habrá nieve en la cordillera, y en sectores altos existe la probabilidad de tormentas eléctricas, lo que aumenta el riesgo de cortes.

Revisa EN VIVO el estado del servicio eléctrico por comuna:

De acuerdo con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), se han reportado interrupciones de servicio en algunas comunas de la Región Metropolitana.

Revisa también

ADN

Hasta las 17:00 horas, este es el detalle de los clientes sin suministro eléctrico por comuna en la Región Metropolitana:

  • Curacaví: 5.544
  • Lo Espejo: 3.401
  • Paine: 1.008
  • Buin: 794
  • Recoleta: 261
  • El Bosque: 225
  • Las Condes: 183
  • Lampa: 174
  • Puente Alto: 119
  • Estación Central: 86
  • Pudahuel: 81
  • Maipú: 76
  • San Bernardo: 403
  • San Miguel: 28
  • Quinta Normal: 14
  • San Joaquín: 9
  • Cerro Navia: 8
  • Til-til: 5

Los usuarios también pueden revisar en tiempo real si su sector está afectado a través del mapa de cortes disponible en el sitio oficial de la SEC (AQUÍ)

ADN

Finalmente, la entidad también recomienda reportar cortes de luz en la plataforma en línea, lo que permite monitorear en tiempo real la magnitud de la emergencia.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad