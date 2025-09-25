Revelan que la dieta de este país podría bajar la ansiedad y el riesgo de depresión
Quienes mantuvieron este tipo de alimentación experimentaron entre 17% y 20% menos síntomas depresivos.
Adoptar la dieta japonesa tradicional, conocida como washoku, podría ayudar a disminuir los síntomas de ansiedad y depresión,
Esto, de acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Psychiatry and Clinical Neurosciences y citado por el New York Post.
Este plan alimenticio es caracterizado por ser bajo en grasas saturadas, pero rico en fibra, pescado, vegetales, algas, té verde y alimentos fermentados como el miso.
Los investigadores siguieron a 12.500 trabajadores y descubrieron que quienes mantenían una alta adherencia a esta dieta tenían entre 17% y 20% menos síntomas depresivos.
El estudio también reveló que las personas que más se ajustaban a esta dieta tendían a ser mujeres casadas, mayores, con alto nivel educativo, físicamente activas.
En contraste, casi el 31% de los participantes reportó síntomas de depresión, siendo la mayoría hombres en sus 40.
Nutrientes que mejoran el ánimo
Según los científicos, la clave estaría en la combinación de nutrientes propios del washoku:
- Ácidos grasos omega-3 del pescado, que favorecen la función cerebral.
- Antioxidantes de vegetales y algas, que reducen la inflamación.
- Probióticos de la soya fermentada, que fortalecen la microbiota intestinal y, con ello, la salud mental.
- Té verde, reconocido por sus propiedades antioxidantes y su potencial para mejorar la longevidad y prevenir enfermedades cardiovasculares y cognitivas.